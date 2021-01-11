Материальный ущерб компенсирован. Злоумышленников ждёт суд за незаконное проникновение в частную собственность и кражу.

В одну из ночей 23-летняя жительница Юрьев-Польского района проснулась от шума в квартире. Девушка предположила, что с гулянки вернулся её гражданский муж, а после выяснилось, что из дома пропал ноутбук.Потерпевшая обратилась в полицию. В результате расследования выяснилось, что ворами оказались 30-ти и 31-летний знакомые сожителя.В пресс-службе УМВД региона пояснили, что они отдыхали с парнем девушки в одной компании и стащили у него ключи от квартиры.Зная, что хозяина нет дома, они проникли в жилище и похитили технику.Материальный ущерб компенсирован. Злоумышленников ждёт суд за незаконное проникновение в частную собственность и кражу.