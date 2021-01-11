На обеспечение экологической безопасности Владимир в ближайшие пять лет потратит 12 миллионов рублей из городского бюджета.

На обеспечение экологической безопасности Владимир в ближайшие пять лет потратит 12 миллионов рублей из городского бюджета.Комментируя это решение , начальник отдела по охране окружающей среды владимирской мэрии Сергей Сухопаров подчеркнул, что принятая программа позволит повысить уровень экологической безопасности и сохранить природные системы во Владимире . За 5 лет будут проведены лесопатологические обследования зеленых насаждений. Планируется поставить леса на кадастровый учет, ликвидировать свалки, усилить контроль за санитарным содержанием территории, создать эффективные механизмы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления. Программа подразумевает и формирование ответственного отношения горожан к окружающей среде.Через пять лет площадь зеленых насаждений должна увеличиться, а доля свалок - сократиться. Все это позволит городу Владимиру занять место в топ-20 городов России по состоянию экологического развития.