Повлияет ли грядущее похолодание на учебный процесс во Владимире? На этот вопрос ответили в мэрии. По данным метеорологов с 11-е по 12-е января ожидается понижение температуры воздуха до – 28

Повлияет ли грядущее похолодание на учебный процесс во Владимире? На этот вопрос ответили в мэрии. По данным метеорологов с 11-е по 12-е января ожидается понижение температуры воздуха до – 28 градусов по Цельсию. В горадминистрации отметили, что на данный момент переводить владимирских школьников на домашнее обучение из-за смены погоды не планируется. Но такой вариант развития