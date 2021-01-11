В горадминистрации напоминают, что за нарушение «антиковидных» мер, законом предусматриваются значительные штрафы.
Во Владимире продолжаются проверки масочного режима в общественном транспорте. В понедельник, 11 января, состоялся очередной рейд, во время которого сотрудники мэрии обошли 42 автобуса и троллейбуса.
«Все экипажи использовали маски. Большинство пассажиров также находились в салонах в средствах индивидуальной защиты», - отметили в пресс-службе мэрии.
С ковид-диссидентами проводились профилактические беседы. Протоколов на нарушителей составлено не было.
В горадминистрации напоминают, что за нарушение «антиковидных» мер, законом предусматриваются значительные штрафы.