В горадминистрации напоминают, что за нарушение «антиковидных» мер, законом предусматриваются значительные штрафы.

Во Владимире продолжаются проверки масочного режима в общественном транспорте. В понедельник, 11 января, состоялся очередной рейд, во время которого сотрудники мэрии обошли 42 автобуса и троллейбуса.«Все экипажи использовали маски. Большинство пассажиров также находились в салонах в средствах индивидуальной защиты», - отметили в пресс-службе мэрии.С ковид-диссидентами проводились профилактические беседы. Протоколов на нарушителей составлено не было.В горадминистрации напоминают, что за нарушение «антиковидных» мер, законом предусматриваются значительные штрафы.