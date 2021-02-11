В Минске 11 и 12 февраля пройдёт шестое Всебелорусское народное собрание. На нём встретятся все представители высшего руководства страны, а также предприниматели, деятели науки и культуры.

В Минске 11 и 12 февраля пройдёт шестое Всебелорусское народное собрание. На нём встретятся все представители высшего руководства страны, а также предприниматели, деятели науки и культуры.Политолог Павел Усов считает, что в рамках этого масштабного мероприятия президент Белоруссии Александр Лукашенко попытается, в первую очередь – легитимизировать свою власть. Сторонники главы государства попытаются продемонстрировать, что большинство людей поддерживают белорусского лидера и продолжить репрессии в отношении его противников.Усов убеждён, что Всебелорусское народное собрание призвано показать всем, что власть якобы держит всё под контролем и ему удалось одержать победу над оппозицией. При этом победу постараются приписать лично Лукашенко. Кроме того, эксперт предполагает, что на ВНС будет обсуждаться отказ Батьки от участия в дальнейших выборов, потому что для его режима это является большой угрозой. Вероятно, что его попытаются сделать пожизненно первым президентом Белоруссии, по аналогии с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.По словам специалиста, не стоит ждать от ВНС диалога с представителями оппозиции. Аналитик полагает, что на собрании будут присутствовать лишь "карманные" соперники, которых Александр Лукашенко заставит проявить покорность, дабы показать, что он контролирует ситуацию в стране. Павел Усов считает, что таким образом Лукашенко также проводит "зачистку" номенклатуры.