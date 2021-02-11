Невролог Евгений Широков рассказал россиянам о малоизвестных причинах головных болей. Врач обратил внимание, что они не всегда указывают на наличие заболеваний. По словам Широкова, голова ..

Невролог Евгений Широков рассказал россиянам о малоизвестных причинах головных болей. Врач обратил внимание, что они не всегда указывают на наличие заболеваний.По словам Широкова, голова может болеть, в том числе – из-за сидячего образа жизни. Другой причиной может быть духота, которая приводит к дефициту кислорода в крове и избытку углекислого газа. Это, в свою очередь, ведёт к повышению давления и спазмам сосудов. Кроме того, головные боли могут возникать из-за обезвоживания, сообщает телеканал "".