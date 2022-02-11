Коммунальная катастрофа. Именно так жители этого дома на улице Ноябрьской в микрорайоне Юрьевец оценили последствия потолочных протечек. Мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д 3 «А» Затопило сразу

Коммунальная катастрофа. Именно так жители этого дома на улице Ноябрьской в микрорайоне Юрьевец оценили последствия потолочных протечек. Мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д 3 «А» Затопило сразу несколько квартир на 5 этаже. Среди пострадавших – и супруги Сас. Они воспитывают троих малолетних детей. 7-месячный Леонид также стал жертвой потопа. Елена Сас, жительницы квартиры № 69 Вот