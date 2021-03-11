Во Владимирской области решают, что делать с горевшим клубом Ленина в Гусь-Хрустальном. На встрече директора департамента культуры Владимирской области Алисы Бирюковой и руководства

Во Владимирской области решают, что делать с горевшим клубом Ленина в Гусь-Хрустальном. На встрече директора департамента культуры Владимирской области Алисы Бирюковой и руководства города были озвучены результаты экспертизы сгоревшего здания ДК. Об этом сообщают на официальном портале властей Гусь-Хрустального. Экспертизу здания проводила в конце 2020 года специализированная организация. Эксперты выяснили, что восстановить сгоревший дом культуры