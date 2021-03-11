Отключают электроэнергию должникам. Владимирский филиал «ЭнербосбыТ Плюс» возобновил рейды по адресам недобросовестных клиентов. Суммы их долга – от 13 до 158 тысяч рублей. К некоторым

Отключают электроэнергию должникам. Владимирский филиал «ЭнербосбыТ Плюс» возобновил рейды по адресам недобросовестных клиентов. Суммы их долга – от 13 до 158 тысяч рублей. К некоторым неплательщикам энергетики совместно с сотрудниками МЧС приходят повторно. Жильцы срывают пломбы и самовольно подключаются к электросетям. Представитель службы безопасности «ЭнербосбыТ Плюс»: Вы чего делаете? Должник: Включай свет! Представитель службы безопасности