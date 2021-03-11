Типичными из них являются: наличие большого количества посуды со сколами, неудовлетворительное состояние помещений пищеблока...

Прокуратура Селивановского района выявила многочисленные нарушения обеспечения прав детей при организации питания. Как сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства, типичными из них являются: отсутствие маркировки на кухонном инвентаре, нарушения требований по хранению суточных проб, наличие большого количества посуды со сколами, а также неудовлетворительное состояние помещений пищеблока.В этой связи руководителям 3-х образовательных учреждений внесены представления. Кроме того, в отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях. Указанные меры реагирования находятся на рассмотрении.