Об этом рассказали сотрудники пресс-службы региональной прокуратуры.

Глава администрации Карабаново оштрафован за игнорирование местных жителей. Об этом рассказали сотрудники пресс-службы региональной прокуратуры.Халатность чиновника была обнаружена во время проверки надзорного ведомства по Александровскому району. Оказалось, что жалобы, которые писали граждане, не рассматривались.Так, мужчина из города пожаловался на плохое освещение Советской улицы и её состояние в целом. Администрация направила письмо местного жителя в МБУ «Восход», а оно не уполномочено рассматривать подобные обращения. Ввиду этого, жалоба осталась без ответа.Были и другие инциденты. В связи с этим, на главу Карабаново было возбуждено административное дело, после чего его оштрафовали на пять тысяч рублей. А вопрос об улице Советской александровская прокуратура взяла под свой контроль.