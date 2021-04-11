Григорию Сергееву вручен знак «За благодеяние».

Указом Президента Российской Федерации руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» во Владимирской области Григорий Сергеев награждён знаком отличия «За благодеяние». На днях награду за активную деятельность в сфере благотворительности, защиты прав человека, развитии науки, культуры, образования и здравоохранения ему вручил в Кремле глава Администрации Президента Сергей Кириенко.Григорий Сергеев более 10 лет руководит владимирским отделением отряда. На счету волонтёров более 79 000 спасённых жизней. Одно из самых громких дел – семилетнего школьника Савелия Роговцева в Камешковском районе.Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» - некоммерческая организация добровольцев, которая занимается поиском пропавших людей.