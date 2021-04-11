Впервые свои работы представит и Роман Комков.

Во Владимире в эти выходные проходит Фестиваль мужского творчества. Как всегда он готов представить новые имена мастеров и их завораживающие творения. Впервые свои работы представит и Роман Комков.Такой стиль для деревянных изделий Роману навеяла этническая музыка и фильмы. Хотел себе украшение в таком же стиле, решил попробовать сделать сам,рассказывает мастер. Первым изделием стал клык из дуба.Роман Комков мастер:- Я смотрел, люди в костюмах там. Какие-то ожерелья из клыков, еще чего-то, шлемы невероятные. Хотелось что-то такое что-бы у меня было.Сегодня Роман создает различные украшения из дерева. Сережки, кольца, кулоны, оригинальные подвески. Ничего лишнего только красота дерева.Породы использует разные, обычно это дуб , березовый сувель, и красное дерево. Такая древесина позволяет выточить мельчайшие детали.- Здесь вот вообще по экспериментировал,два дерева здесь - сувелец и красное дерево.За несколько лет работы у мастера сформировался свой почерк. Деревянные украшения с мелкими отверстиями. Кропотливая и тонкая работа. Впервые такой узор у Романа получился случайно.- Я сверлил хотел выбрать, сделать сплошную, отверстие сплошное, а получилось такие перепоночки, очень мне понравились. И вот после этого я решил попробовать чисто из перепопоночек. Столовые приборы , шкатулки, сундуки, светильники. Стол и принадлежности для работы тоже изготовил сам. Столяр может применить дерево где угодно. Например, чехол для телефона у него - тоже деревянный.- И на него можно встать, на него можно уронить бревно, он у меня уже много много раз падал, поломался где-то.Из-за пандемии больше года Роман делал работы "в стол". Но теперь их могут оценить и владимирцы. Фестиваль "Мужское творчество" станет для него определенным экзаменом.Екатерина Таманова, СеменКарпов. Вести Владимир.