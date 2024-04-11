По обвинению в даче заведомо ложных показаний перед судом предстанет жительница Гусь-Хрустального района.

По обвинению в даче заведомо ложных показаний перед судом предстанет жительница Гусь-Хрустального района. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители выяснили, что летом прошлого года дама ехала на машине, которой управлял её пьяный приятель. Нетрезвый водитель врезался в едущий впереди автомобиль. Женщина захотела помочь другу избежать ответственности, и на суде она заявила, что управляла машиной.«Уголовное дело в отношении женщины, давшей ложные показания, направлено в Ковровский городской суд», - отмечается в сообщении пресс-службы регионального ведомства.