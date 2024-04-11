В центре Владимира ведутся подготовительные работы для установки памятника Пушкину. Об этом сообщает городская администрация. Начальник управления архитектуры Игорь Соловьев, скульптор

В центре Владимира ведутся подготовительные работы для установки памятника Пушкину. Об этом сообщает городская администрация. Начальник управления архитектуры Игорь Соловьев, скульптор Игорь Черноглазов и архитектор Евгений Усенко на месте обсудили габариты будущего памятника. Напомним, решение об увековечивании памяти великого поэта окончательно было принято в этом году. Уже сейчас ведутся работы по созданию самого памятника. Предварительно,