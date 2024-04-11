Во Владимире стартовал фестиваль добрых дел Он завершится 27 апреля. И за две недели владимирцы...

Во Владимире стартовал фестиваль добрых делОн завершится 27 апреля. И за две недели владимирцы планируют, если не изменить, то сделать лучше жизни детей, стариков, семей, инвалидов и животных.Для участия в фестивале нужно собрать команду единомышленников, либо решиться делать добрые дела в одиночку. Затем - выбрать направление и провести акцию в разных номинациях.В этом году их пять:- помощь животным,- охрана природы,- социальная поддержка населения,- образование- гражданско-патриотическое воспитание.До 27 апреля - прислать фото или видео отчет. Подробнее - на сайте мэрии Владимира или по телефону 45-00-31.