Жители одобрили превращение Собинского и Меленковского районов в единые муниципальные округа. Так, например, 10 апреля на публичных слушаниях в Собинском районе люди поддержали

Жители одобрили превращение Собинского и Меленковского районов в единые муниципальные округа. Так, например, 10 апреля на публичных слушаниях в Собинском районе люди поддержали соответствующую инициативу. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава местной администрации. По оценке Александра Разова, 1 января следующего года на карте области вместо района появится округ. Из телеграм-канала Александра Разова Во всех