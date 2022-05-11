10 мая в России отметили день авиации МЧС. Во Владимирской области на аэродроме Семязино находится на дежурстве вертолёт Ми-8. Сейчас он используется для тушения крупных пожаров, в том числе

10 мая в России отметили день авиации МЧС. Во Владимирской области на аэродроме Семязино находится на дежурстве вертолёт Ми-8. Сейчас он используется для тушения крупных пожаров, в том числе при защите целых населённых пунктов в период пожароопасного сезона. Так, в 2020 году Ми-8 тушил пожар в деревне Просеницы Меленковского района. Вертолёт совершил 3 сброса по