Эксперты рассказали владимирцам, как приготовить суп, чтобы похудеть В проекте Роспотребнадзора...

Эксперты рассказали владимирцам, как приготовить суп, чтобы похудетьВ проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» врач-диетолог, старший научный сотрудник ФБГУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Чехонина рассказала, чем суп отличается от других блюд, и почему его можно есть на ночь.В супе содержится большое количество воды, у которой нулевая калорийность. Если мысленно представить, что из тарелки удалили всю влагу, то останется две-три ложки гущи. Сытость все равно будет обеспечена.Кроме того, суп — это горячее блюдо, которое мы медленно едим ложкой. Длительность приема пищи имеет значение для формирование чувства сытости. К примеру, когда мы быстро «забрасываем» в себя бутерброд, то рискуем получить ситуацию, когда чувство сытости еще не наступило, а желудок уже переполнен. Так вот, - с супом другое дело. Неторопливый прием пищи скорее насытит человека, но при этом он не переест.Любопытно, что некоторые исследования подтверждают, что среди людей, которые не едят или не любят супы, избыточный вес и ожирение встречаются в три раза чаще.Почему суп можно есть на ночь?Суп может стать легким ужином, о котором говорят все диетологи. За счет воды такое блюдо имеет достаточно большой объем, он наполнит желудок, обеспечив чувство сытости.Как правило, если это вечерний прием пищи, то через 2-3 часа после супа чувство голода еще не успеет разыграться. То есть мы не будем ложиться спать, пытаясь отвлечься от желания снова пойти к холодильнику. В то же время пищеварительная система на ночь не будет перегружена, что будет способствовать более здоровому сну.Это интересно! Кефир перед сном также полезен, а по калорийности примерно соответствует супу. Однако, последнее блюдо качественнее насытит человека.Как готовить суп?- Срезать с мяса видимый жир, а с птицы удалять кожу, чтобы в тарелке супа не было огромных капель жира.- Стараться не добавлять сливки, так как они повышают калорийность.- При повышенном артериальном давлении или при склонности к отекам супы лучше не солить. Можно в готовое блюдо добавить немного сока лимона, натуральные специи, зелень и чеснок, чтобы суп не казался пресным.- При нарушениях пуринового обмена, подагре не рекомендуются супы на крепких мясных бульонах. Желательно первый бульон сливать, либо вообще не использовать красное мясо. В этом случае более полезны вегетарианские супы.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений