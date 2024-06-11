В центре Владимира в результате аварии с такси кроссовер влетел в дверь обувного магазина. ДТП произошло сегодня, 11 июня, около двух часов дня. В ГАИ подробности аварии пока не сообщают, на

В центре Владимира в результате аварии с такси кроссовер влетел в дверь обувного магазина. ДТП произошло сегодня, 11 июня, около двух часов дня. В ГАИ подробности аварии пока не сообщают, на месте все еще работают инспекторы. Судя по фотографиям и видео, которые нам прислала очевидец, на пересечении улиц Гагарина и Большой Московской автомобиль «Хендай» (такси)