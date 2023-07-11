На автомагистралях уже образовались пробки.

Во Владимирской области на ремонт закрыли пять участков федеральных трасс. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород».В Покрове на М-7 дорожники восстанавливают покрытие на участке «км 101+500 — км 103+500». Он будет проходить до 31 января следующего года. Здесь вводятся краткосрочные ограничения с занятием одной полосы движения.В Лакинске из-за асфальтирования затруднено движение по отрезку «км 149+646 — км 156+400».Продолжаются ремонтные работы на мосту через Клязьму на обходе Владимира. Запрещён проезд грузовиков свыше 3,5 тонн.В Суздальском районе продолжается расширение Р-132. Водителей предупреждают о сужении проезжей части.В Гусь-Хрустальном районе на Р-132 обустраивают слои износа. На участке «км 390 — 393» будет действовать реверсивное движение.