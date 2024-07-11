Ковровчанин хотел уехать на Украину и вступить в ее военные формирования. Перед посадкой на самолет его задержали сотрудники ФСБ. По версии следствия, 28-летний житель Коврова начал с

Ковровчанин хотел уехать на Украину и вступить в ее военные формирования. Перед посадкой на самолет его задержали сотрудники ФСБ. По версии следствия, 28-летний житель Коврова начал с публикаций в соцсетях, где он призывал к террористической деятельности и в негативном ключе отзывался о специальной военной операции. В октябре 2023 года мужчина начал переписываться в телеграмме с