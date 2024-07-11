Гостей фестиваля Владимирская вишня ждут концерты, экскурсии, вишневые дегустации и...

Гостей фестиваля "Владимирская вишня" ждут концерты, экскурсии, вишневые дегустации и мастер-классыВ это воскресенье во Владимире пройдет фестиваль "Владимирская вишня". Его главными локациями станут Спасский холм и улица Георгиевская. Начнется праздник с ярмарки.Елена Ермакова, начальник управления культуры администрации города Владимира:- У нас на сегодняшний день заявились больше ста умельцев, которые представят свои работы в плане декоративно-прикладного творчества, сувениров. Вот они все будут размещаться на улице Георгиевской. Но самая вкусная площадка, это владимирский базар, она будет находиться на площадке, где сейчас стоянка автотранспорта. В день праздника его там не будет. Будет как раз вот такой владимирский базар под открытым небом.На площадке "Чудо град - вишневый сад" гостей праздника ждут творческие мастер-классы, тематические фотозоны, интерактивные программы, костюмированные постановки. Также в рамках праздника пройдет историческая реконструкция купеческой ярмарки - купцы из соседних городов оптом будут скупать владимирскую вишню у местных продавцов.На улице Спасской будет работать открытая танцевальная площадка «Вишневая кадриль». А на Спасском холме пройдет финальный этап городского конкурса «Владимирская вишня». Двадцать финалистов представят свои вокальные композиции.Александра Гирба, руководитель отдела культурных проектов:- На этом конкурсе будут представлены как авторские песни, так и песни исполняемые различными исполнителями, Но самое главное условие этого конкурса, чтобы вокальное произведением было прославлением вишни.