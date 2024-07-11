Метеозависимые, приготовьтесь: владимирцев предупредили о росте геомагнитной активности По...

Метеозависимые, приготовьтесь: владимирцев предупредили о росте геомагнитной активностиПо прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, Солнце снова обрушит на землю мощные энергетические потоки.Сегодня - 11 июля - после обеденного времени ожидается рост геомагнитной активности. Однако шанс возникновения магнитной бури небольшой, всего 20%.В ночь на 12 июля К-индекс может достичь 4 баллов, особенно это почувствуют метеозависимые люди. Затем наступит небольшая “передышка”, но уже в воскресенье (14 июля) ученые прогнозируют магнитную бурю класса G1.Метеозависимые люди в период высокой магнитной активности могут чувствовать физические и психологические недомогания. Важно уделить внимание распорядку дня, питанию и отдыху. На нашем сайте мы публикуем полезные советы по укреплению здоровья от экспертов:Владимирцам на заметку: как помочь ребенку в жару и уберечь от теплового удараГлавный невролог Минздрава Владимирской области Максим Подсеваткин рассказал о первых признаках обезвоживанияВладимирцам рассказали, что такое ботулизм, и как обезопасить себя от этой инфекции«Еда будущего»: владимирцам рассказали о свойствах альтернативного белкаВладимирцам рассказали, зачем нужны пробиотики и пребиотикиВладимирцам рассказали, может ли мороженое помочь при ангине, головной боли и депрессииФото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений