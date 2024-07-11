Метеозависимые, приготовьтесь: владимирцев предупредили о росте геомагнитной активности
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Метеозависимые, приготовьтесь: владимирцев предупредили о росте геомагнитной активности
По прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, Солнце снова обрушит на землю мощные энергетические потоки.
Сегодня - 11 июля - после обеденного времени ожидается рост геомагнитной активности. Однако шанс возникновения магнитной бури небольшой, всего 20%.
В ночь на 12 июля К-индекс может достичь 4 баллов, особенно это почувствуют метеозависимые люди. Затем наступит небольшая “передышка”, но уже в воскресенье (14 июля) ученые прогнозируют магнитную бурю класса G1.
Метеозависимые люди в период высокой магнитной активности могут чувствовать физические и психологические недомогания. Важно уделить внимание распорядку дня, питанию и отдыху. На нашем сайте мы публикуем полезные советы по укреплению здоровья от экспертов:
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