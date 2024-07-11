Памятник Сперанскому должен появиться во Владимире осенью этого года. Городские и областные чиновники провели выездное совещание на площадке перед Облсудом. Они обсуждали планы по

Памятник Сперанскому должен появиться во Владимире осенью этого года. Городские и областные чиновники провели выездное совещание на площадке перед Облсудом. Они обсуждали планы по увековечиванию памяти известного государственного деятеля XIX века. По словам начальника управления архитектуры областного центра, памятник Сперанскому планируется установить в конце октября или начале ноября этого года. Игорь Соловьев, начальник управления архитектуры