Почему жители поселка Муромцево Судогодского района так и не дождались асфальтированной...

Почему жители поселка Муромцево Судогодского района так и не дождались асфальтированной дороги?Глава администрации Судогодского района провёл рабочую встречу в Муромцеве, на месте дорожных работ на улице Шкурина.Напомним, о проблеме в посёлке рассказывали "Вести".В Муромцеве сняли старую дорогу, а новую так и не положили. Подрядчик- "А-Строй" убрал бетонные плиты и фактически остановил работы. Асфальта жители домов по улице Шкурина не дождались. По словам людей, из-за этого к многоквартирным домам не могут подъехать ни скорая помощь, ни пожарные.Об итогах рабочей встречи глава районной администрации рассказал на своей личной странице. Как отметил руководитель администрации района, он пригласил всех ответственных за проблемный объект.Подрядчик сетовал на особенности грунта и вытекающие отсюда сложности. По словам Валерия Сафонова, санкции за срыв сроков последуют. Пока же подрядчика обязали сделать временную подсыпку дороги, чтобы по ней могли проезжать жители и экстренные службы.Определён дополнительный объем песка и щебня. Также на улице Шкурина появятся водоотводы.