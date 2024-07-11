В Гусь-Хрустальном районе обновляют дорогу Гусь-Хрустальный - Лесниково - Купреево В рамках...

В Гусь-Хрустальном районе обновляют дорогу "Гусь-Хрустальный - Лесниково - Купреево"В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" уже сделано два участка.На обоих отрезках уложили два слоя асфальта. А для предотвращения разрушения и образования продольных трещин между кромками двух полос применили стыковочную битумно-полимерную ленту. Благодаря этому шов получит и дополнительную гидроизоляцию.Сейчас дорожники занимаются укреплением обочин щебнем и гранулятом.Активные дорожные работы продолжаются и в Кольчугинском районе. Укладка покрытия идет у деревни Большое Григорово. В нормативное состояние планируется привести более 4 километров дороги.Как сообщили в Минтранспорта, на сегодняшний день выполнено фрезерование участка. В планах - укладка асфальта, укрепление обочин, устройство заездных карманов и посадочных площадок на остановках.