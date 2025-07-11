В Калужской области прошел XV Всероссийский образовательный форум «Форсаж», объединивший в этом году более 500 участников. Самой масштабной стала делегация Группы «Россети», в состав которой вошли 75 молодых специалистов из разных регионов России.

В Калужской области прошел XV Всероссийский образовательный форум «Форсаж», объединивший в этом году более 500 участников. Самой масштабной стала делегация Группы «Россети», в состав которой вошли 75 молодых специалистов из разных регионов России.Главной темой форума стало производство будущего. Корпоративный трек Группы «Россети», организованный в рамках мероприятия, был посвящен развитию внутренних коммуникаций и молодежных сообществ электросетевого комплекса. Он включал в себя мастер-классы, практикумы с приглашенными экспертами, интерактивные командные игры.«Форум подтвердил: молодежь Группы «Россети» – это умные, открытые и, что особенно важно, ответственные люди, преданные нашей отрасли. Именно они являются связующим звеном между уже реализованными задачами и будущими успехами, которые мы будем достигать вместе», – сказала директор по персоналу и организационному развитию ПАО «Россети» Дарья Борисова.«Форсаж» – форум сообществ молодых специалистов, который проводится в рамках Десятилетия науки и технологий. Мероприятие организует Ассоциация «МАКО» при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Координационного совета по сетевым сообществам при Общественной палате РФ.