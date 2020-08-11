Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил о создании оппозицией Комитета государственного спасения. Присоединиться к организации предложили политику Светлане Тихановской.

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил о создании оппозицией "Комитета государственного спасения". Присоединиться к организации предложили политику Светлане Тихановской.В ходе беседы с журналистом Валерий Цепкало отметил, что у комитета пока нет программы и штаб-квартиры. Все вопросы участники организации решают удаленно.Политик уточнил, что оппозиция понимает положение Светланы Тихановской. Он добавил, что участники комитета объединятся вокруг принципов, а не вокруг лидера, передает РИА Новости.Напомним, в Белоруссии уже второй день продолжаются столкновения граждан с силовиками. Жители страны недовольны результатами выборов главы государства и требуют провести повторное голосование.В ходе протестов пострадали десятки белорусов. Один человек скончался. По факту массовых беспорядков были возбуждены уголовные дела. Их организаторам грозит до 15 лет тюрьмы.В ночь на 11 августа покинула Белоруссию и перебралась в Литву. В видеообращении политик рассказала, что приняла "тяжелое решение", но у нее не было другого выбора.Также в Сети появился ролик, где Светлана Тихановская просит соотечественников не выходить на улицы. Валерий Цепкало предположил, что она .