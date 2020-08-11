В Меленках расчистят реку Унжа. Водоем вошел в госпрограмму по охране окружающей среды - сообщают в администрации района.

В Меленках расчистят реку Унжа. Водоем вошел в госпрограмму по охране окружающей среды - сообщают в администрации района.Планируется расчистить более 4х километров реки от плотины в конце ул. Маяковского до конца ул. Красина. Стоимость работ - 23 млн. рублей, они будут выделены из федерального бюджета. Всю грязь и мусор со дна вывезут на полигон, рекультивируют пострадавшую местность, а в реку выпустят рыбную молодь. Специалисты отмечают, что в результате работ не только улучшится экология, но изменится и сам облик реки.Напомним, с 2014-го года были расчищены река Каменка в Суздале, Колокша в Юрьеве-Польском, Ключевая в Гороховце. Продолжаются работы на реке Серая в Александрове. Только в этом году на её восстановление будет потрачено 16 млн. рублей.