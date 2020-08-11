Подозреваемая семь раз оплачивала покупки в магазинах чужой утерянной картой.

В дежурную часть ОП № 1 УМВД России по городу Владимиру поступило заявление от жительницы областного центра о хищении денежных средств с банковского счета. Банковскую карту, оснащенную функцией бесконтактной оплаты, потерпевшая потеряла в одном из магазинов города. Материальный ущерб составил более 4 тысяч рублей.Сотрудники полиции ОП №1 УМВД России по городу Владимиру проанализировали информацию о платежах по карте, изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговых точках. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую в совершении преступления. Ей оказалась 51-летняя жительница города Владимира, работница магазина, в котором потерпевшая потеряла карту. Обнаружив карту, фигурантка воспользовалась ей, совершив покупки по месту работы, а затем в разных продуктовых магазинах города Владимира.В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа). Санкциями указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.Сотрудники полиции рекомендуют при утере банковской карты позвонить на номер «горячей линии» банка и заблокировать карту, особенно, если она оснащена функцией бесконтактной оплаты.