Подобрал наркотики на улице и был задержан. Во Владимире был задержан 32-летний местный житель. Сотрудники Росгвардии, осуществляя патрулирование улицы Куйбышева, заметили подозрительного

Подобрал наркотики на улице и был задержан. Во Владимире был задержан 32-летний местный житель. Сотрудники Росгвардии, осуществляя патрулирование улицы Куйбышева, заметили подозрительного мужчину, который что-то подобрал с земли и убрал к себе в сумку. При виде сотрудников Росгвардии мужчина попытался скрыться, но был задержан. При задержании у подозреваемого обнаружили кокаин. Наталья Новгородцева, помощник начальника регионального управления Росгвардии: В ходе беседы гражданин пояснил, что