Новые жертвы КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области cнова увеличилось. За последние сутки умерло ещё 3 пациента. Прирост ежедневных летальных исходов длится уже больше

Новые жертвы КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области cнова увеличилось. За последние сутки умерло ещё 3 пациента. Прирост ежедневных летальных исходов длится уже больше месяца. Число умерших достигло уже 168. Новых случаев заболевания за последние сутки — 20 в десяти муниципальных образованиях. Всего больных теперь 5 835. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Муром,