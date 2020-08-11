Пока еще есть дополнительные места. Что это за специальности, и сколько всего бюджетных мест? - рассказывает Елена Давлетярова, секретарь приемной комиссии.

18 августа завершается прием документов на очный бюджет Владимирского госуниверситета. В этом году вуз получил дополнительные места. Прежде всего, они появятся на факультетах, которые готовят специалистов, востребованных на рынке труда. Что это за специальности, и сколько всего бюджетных мест? - рассказывает Елена Давлетярова, секретарь приемной комиссии.