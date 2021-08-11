В одном из случаев автолюбитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное нарушение.

В апреле текущего года сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Юрьев- Польскому району в ходе патрулирования на одной из улиц районного центра остановили автомобиль «КИА Рио». По внешним признакам 34-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердилось результатами проведенного освидетельствования. Также было установлено, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.В мае текущего года полицейские остановили автомобиль «Джели» под управлением 32-летнего жителя Ярославской области. Проведенное освидетельствование показало наличие алкоголя в крови у мужчины, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное нарушение.В отношении обоих фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.В настоящее время уголовные дела в отношении обвиняемых переданы в суд для рассмотрения по существу.