10 августа в Орехово-Зуево состоялся матч между Торпедо-Владимир и Знаменем труда. После...

10 августа в Орехово-Зуево состоялся матч между "Торпедо-Владимир" и "Знаменем труда". После четырех поражений подряд, черно-белые одержали победу со счетом 3:0.Особенно отличился в игре нападающий Никита Андреев. Он забил единственный гол в первом тайме и финальный в конце игры. Также своим голом внес вклад в победу полузащитник Дмитрий Хохлов.Напомним, что команда владимирского "Торпедо" не выиграла ни в одном из 4 матчей, и до вчерашней игры находилась на 11 месте. Благодаря победе наши поднялись на 10 позицию в турнирной таблице.Фото https://fc-tv.ru/