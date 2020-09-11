Новая жертва КОВИДа. За последние сутки умер ещё один пациент с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 199. Новых случаев заболевания — 33 в 11 муниципальных

Новая жертва КОВИДа. За последние сутки умер ещё один пациент с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 199. Новых случаев заболевания — 33 в 11 муниципальных образованиях. На два больше, чем накануне. Всего больных теперь 6 647. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (сразу 11-ть новых пациентов). На втором месте Гусь-Хрустальный и