В июле этого года собинец заказал в интернет-магазине брелок в виде кастета. После распаковки товара мужчина был очень удивлен и засомневался, что кастет на брелоке – игрушечный. После чего

В июле этого года собинец заказал в интернет-магазине брелок в виде кастета. После распаковки товара мужчина был очень удивлен и засомневался, что кастет на брелоке – игрушечный. После чего решил обратиться в прокуратуру. Как рассказали в пресс-службе ведомства, заказ был сделан через приложение магазина. Эксперт, осмотрев товар, подтвердил подозрения покупателя. Кастет действительно был настоящим. При