Первый Всероссийского конкурса «Народный участковый» пройдет с 11 по 20 сентября. Территориальные органы внутренних дел выдвинули лучших кандидатов на это звание. А жителям Владимирской

Первый Всероссийского конкурса «Народный участковый» пройдет с 11 по 20 сентября. Территориальные органы внутренних дел выдвинули лучших кандидатов на это звание. А жителям Владимирской области предложили поучаствовать в онлайн-голосовании. Посмотреть список участников первого этапа можно здесь. Всего кандидатов 46. Владимирцы уже начали активно голосовать. Итоги опубликуют на сайте УМВД области. Из победителей первого этапа уже