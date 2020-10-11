В парке 850-летия проходит межнациональная спартакиада.

В рамках работы с обращениями наших читателей, редакция, при помощи специалистов, отвечает на наиболее актуальные и частозадаваемые вопросы.А. Евстифеев, Владимир:Слышал, что в парке 850-летия проходит межнациональная спартакиада. Можете рассказать о ней подробнее?Заместитель директора департамента физической культуры и спорта Анатолий Воронков:- Спартакиада, в которой участвуют представители всех национальностей, живущих в области, - уникальное явление. Соревнуются 12 команд, в состав которых входят представители разных диаспор. По условиям, в каждой команде должно быть не менее 20 человек. Все вместе сойдутся в состязаниях по 8 видам физической активности. В этом году добавится новый вид - стрельба из электронного оружия, которая входит в нормативы ГТО.