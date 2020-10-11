Осенью деревья и многолетники требуют особого внимания. Листопадом будем не только любоваться. Вообще, нужно ли листья убирать и сжигать?

Осенью деревья и многолетники требуют особого внимания. Листопадом будем не только любоваться..Вообще, нужно ли листья убирать и сжигать? Спросим вместе с Любовью Истратовой специалистов."Придет осень, да за все спросит"- гласит русская пословица. Елена Майорова, педагог дополнительного образования, знает о фауне Патриаршего сада практически все. Она, как настоящий хранитель живых сокровищ, поделилась с нами секретами подготовки к зиме плодовых деревьев и кустарников.Елена Майорова, педагог дополнительного образования:- Необыкновенно теплая осень без дождей, значит растения необходимо пролить, дать им влагозарядковый полив, потому что в зимнее время растение испытывает жажду, как бы это странно не звучало, потому что вода находится в недоступном для них состоянии. Сильные морозы иссушают растение.Затем обращаем внимание на корневую шейку. Если она заглублена, землю нужно отодвинуть. В противном случае дерево может заболеть и погибнуть. Перекопать землю тоже придется: примерно на два метра за пределы кроны. Чем длиннее ветви, тем дольше путь для питательных веществ, поэтому для улучшения урожайности обрезаем крону и загущающие мелкие ветви. Инструменты должны быть чистыми. Грамотный спил, как хирургическое вмешательство. Это целая наука. Например, важен правильный наклон. Ещё нужно обязательно сохранить основание бывшей скелетной ветви. Крупные спилы лучше всего замазать железным суриком, красками на масляной основе или олифой. Обращаем внимание и на листву. На листьях этой груши грибковое заболевание, поэтому они не подходят для компостной кучи. Оставлять под деревом больную листву тоже нельзя.Елена Майорова педагог дополнительного образования:- Такую листву необходимо собрать или сжечь. Или же куда-то вынести и достаточно глубоко закопать, обработать мочевиной или фунгицидами.Больные листья сжигаем, дубовыми укрываем посадки, а остальные пригодятся для новых растений.Любовь Истратова:- Здесь происходит настоящий круговорот растений в природе. Для удобрений не используется химия. Только органика - мочевина и перегной. Перегной образуется в перегнойной яме. Сюда ссыпаются все листья, кроме дубовых, которые плохо гниют. И сжигать их не приходится.Болеют и стволы деревьев. Что необходимо сделать, рассказывает специалист Елена Майорова.Елена Майорова педагог дополнительного образования:- Нужно освободить деревья от лишайников и мхов. Чем это лучше сделать? Самый безопасный способ и очень эффективный, не наносящий вреда деревьям, - это 13-ти процентный раствор мочевины, т.е. на 10 литров воды нужно взять 1 килограмм 300 грамм мочевины, все это размешать тщательно и крону, стволы, скелетные ветви, приствольный круг даже за пределами ветвей - все это опрыскать раствором мочевины.Такой метод подходит для семечковых культур: яблонь, груш.. А для слив, вишен и черешни добавляем только 3-х процентный раствор. Следующий этап подготовки замена старой побелки на новую. В саду новая тенденция - работники оформляют цветники совместно с многолетними растениями. Часть ненужных цветов отдают в детские сады и общественные организации.Ирина Карташова замдиректора по воспитательной работе "Станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Вообще осенью работ очень много в саду. Из основных работ - газоны. Газоны прокашиваются, пропалываются, прочищаются, "прочасываются". Идёт обрезка травянистых растений, т.е. хосты, ирисы, лилейники... Все обрезается, готовится к зиме. Обкопка идёт растений. Что-то мы вырезаем. И сейчас также мы формируем новые цветники с многолетними растениями заранее, чтобы минимизировать работу весной.Благодаря теплой осени гостей Патриарших садов радуют ещё сочные розы. И они не единственные. Над красотой этого места ежедневно работает целая команда неравнодушных садоводов. И сейчас у них особенно ответственный период.Любовь Истратова, Вести-Владимир.