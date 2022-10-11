Как задобрить владыку домашнего уюта. Несколько советов.

Как задобрить владыку домашнего уюта. Несколько советов.Иногда кажется,будто все в доме настроено против хозяина: двери сами открываются, появляютсястранные звуки и шорохи, а поведение домашних животных вдруг становитсясовершенно другим. Другие же замечают как растения вдруг начинают вянуть, а вещи пропадают с привычных мест. Не остается ничего другого, кроме как поверить в проказы маленькогодомового.Верить вхранителя дома или нет — дело каждого. Но если захочется подружиться сзагадочным существом, есть несколько универсальных советов.Прежде всего, наведитепорядок. Разберите завалы вещей и отдайте ненужное. Освободите пространство от пылии грязи, проветрите комнаты, проведите влажную уборку. Домовой это оценит.Затем подумайте,нет ли в вашем доме избытка негативной энергии. Перестаньте ссориться, злиться,а лучше и вовсе — повесьте над входной дверью какой-нибудь оберег. Так домовомубудет спокойнее.В-третьих,угостите домового. С меню думать не придется, подойдут конфеты, булочки,печенья или даже хлеб. Пусть в доме всегда окажется "вкусняшка к чаю".Эти советыпомогут хозяевам почувствовать себя уютнее и спокойнее, а домовой перестанет доставлятьхлопоты жильцам.