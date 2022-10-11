Как задобрить владыку домашнего уюта. Несколько советов.
Как задобрить владыку домашнего уюта. Несколько советов.
Иногда кажется,
будто все в доме настроено против хозяина: двери сами открываются, появляются
странные звуки и шорохи, а поведение домашних животных вдруг становится
совершенно другим. Другие же замечают как растения вдруг начинают вянуть, а вещи пропадают с привычных мест. Не остается ничего другого, кроме как поверить в проказы маленького
домового.
Верить в
хранителя дома или нет — дело каждого. Но если захочется подружиться с
загадочным существом, есть несколько универсальных советов.
Прежде всего, наведите
порядок. Разберите завалы вещей и отдайте ненужное. Освободите пространство от пыли
и грязи, проветрите комнаты, проведите влажную уборку. Домовой это оценит.
Затем подумайте,
нет ли в вашем доме избытка негативной энергии. Перестаньте ссориться, злиться,
а лучше и вовсе — повесьте над входной дверью какой-нибудь оберег. Так домовому
будет спокойнее.
В-третьих,
угостите домового. С меню думать не придется, подойдут конфеты, булочки,
печенья или даже хлеб. Пусть в доме всегда окажется "вкусняшка к чаю".
Эти советы
помогут хозяевам почувствовать себя уютнее и спокойнее, а домовой перестанет доставлять
хлопоты жильцам.