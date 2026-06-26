27 одиннадцатиклассников из областного центра набрали максимальные баллы на едином государственном экзамене. А двое из них сдали два ЕГЭ на 100 баллов. Высокие результаты ребята показали по

27 одиннадцатиклассников из областного центра набрали максимальные баллы на едином государственном экзамене. А двое из них сдали два ЕГЭ на 100 баллов. Высокие результаты ребята показали по литературе, русскому языку, химии, истории, физике и обществознанию. Больше всего стобалльников по химии – 9 и по русскому языку – 7. Литература: Анна Леонтьева (Гимназия №3), Мирослава Москвичева