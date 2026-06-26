Прокуратура утвердила обвинение по делу о попытке продажи почти полутора килограммов синтетических наркотиков.

Прокуратура Владимирской области направила в суд дело о попытке сбыта почти 1,5 кг синтетики. Заместитель прокурора региона подписал обвинительное заключение на троих человек из разных регионов страны. Их обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в составе организованной группы в крупном и особо крупном размерах.По данным следствия, фигуранты в разное время вошли в преступную группу, которая занималась распространением запрещённых веществ, и работали там перевозчиками и курьерами. В сентябре прошлого года по указке сообщника они забрали из тайников крупные партии синтетики и перевезли в квартиру одного из подельников. Затем обвиняемые сделали больше 20 закладок в нескольких районах Владимирской области. Преступную цепочку оборвали силовики — они изъяли почти 1,5 кг разных наркотиков. Теперь дело рассмотрит Александровский городской суд.