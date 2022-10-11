14 октября 2022 года в прокуратуре Владимирской области будет работать горячая линия по вопросам...

14 октября 2022 года в прокуратуре Владимирской области будет работать горячая линия по вопросам соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.Интересующие вопросы можно задать по телефону (84922) 32-37-86 (старший прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Одинцов Александр Сергеевич).Граждане могут обратиться в прокуратуру с сообщениями об отсутствии горячего водоснабжения, отопления в квартирах, нарушениях при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, о ненадлежащей работе управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций.Фото https://www.pxfuel.com