Если ранее выплаты в районах Владимирской области варьировались от 4 до 15 тысяч рублей, то сейчас все медработники смогут получать компенсации до 15 тысяч. Изменения внес губернатор региона,

Если ранее выплаты в районах Владимирской области варьировались от 4 до 15 тысяч рублей, то сейчас все медработники смогут получать компенсации до 15 тысяч. Изменения внес губернатор региона, рассказали в пресс-службе правительства. Из пресс-релиза правительства Таким образом, если стоимость найма жилья – 8 тысяч, то медработнику компенсируют все 8 тысяч, а если стоимость 20 тысяч,