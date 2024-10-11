Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала Хан Ган из Кореи

Нобелевскую премию по литературе — вопреки прогнозам — получила южнокорейская писательница Хан Ган. На русский язык переведены два ее романа — Вегетарианка и Человеческие поступки, — оба они вдохновлены трагическими страницами истории Кореи. Газета.Ru рассказывает, как и о чем пишет лауреат Нобелевки 2024 года.У нее есть уникальная способность осознавать связи между телом и душой, живым и мертвым, а со своим поэтичным экспериментальным стилем она стала новатором в области современной прозы, — подчеркивается в релизе.Известие о вручении премии застало 53-летнюю Хан Ган врасплох. Как рассказал секретарь шведской академии Матс Мальм изданию The Guardian, он сообщил ей новость о вручении премии по телефону — и изрядно удивил автора своим звонком.Мне выпала честь поговорить по телефону с Хан Ган. Кажется, у нее был обычный день — она только что закончила ужинать с сыном. Она не была готова к этому, но мы начали обсуждать подготовку к декабрю, — поделился секретарь академии. В конце года в Стокгольме пройдет торжественное вручение награды — в 2024-м Нобелевская премия по литературе составила 11 млн шведских крон (чуть более $1 млн).Хан Ган стала первым автором из Южной Кореи, получившим Нобелевскую премию по литературе, и 18-й женщиной, награжденной Академией.