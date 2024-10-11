Ветеран не дожил до своего 101-го дня рождения немного больше недели.

В Муроме Владимирской области скончался ветеран Великой Отечественной войны Евгений Викторович. Ветеран не дожил до своего 101-го дня рождения немного больше недели. Он родился в Уфе и ушел на фронт добровольцем в 1941 году.Участвуя в боевых действиях в составе 248-ой стрелковой дивизии, он был ранен в Сталинграде. После войны мужчина служил еще 25 лет, а затем работал в институте в Муроме. Евгений Викторович был награждён орденами «Отечественной войны» и «Красная звезда», а также несколькими медалями. Он активно делился своими воспоминаниями с молодежью, сохраняя историческую память о войне. Прощание с ветераном состоится сегодня в 11:00 в Сретенском храме Мурома.Напомним, ранее мы писали, что