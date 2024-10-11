На 101-м году ушел из жизни последний участник Сталинградской битвы из Владимирской области. Евгения Лебедев скончался 9 октября в Муроме. До своего 101-летия Евгений Викторович не дожил чуть

На 101-м году ушел из жизни последний участник Сталинградской битвы из Владимирской области. Евгения Лебедев скончался 9 октября в Муроме. До своего 101-летия Евгений Викторович не дожил чуть менее двух недель. Фронтовик родился в Уфе. С началом Великой Отечественной войны он отправился на фронт добровольцем. В составе 248-й стрелковой дивизии Сталинграда участвовал в крупнейшем сражении