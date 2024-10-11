Несколько школ Камешковского района эвакуировали после того, как на электронные почты учреждений пришли письма о минировании зданий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Несколько школ Камешковского района эвакуировали после того, как на электронные почты учреждений пришли письма о минировании зданий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района. Детей отвели на безопасное расстояние. Школы проверили сотрудники спецслужб. Никаких взрывных устройств не обнаружено. Школьники и учителя вернулись к учебному процессу. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: администрация Камешковского района